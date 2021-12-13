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Послы Беларуси и ОАЭ отметили высокую динамику политического диалога двух стран

13.12.2021 19:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Ахмедом Султаном Иса аль-Джабером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Послы обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, - рассказали в пресс-службе. - С удовлетворением отметили высокую динамику политического диалога между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами на всех уровнях, подчеркнули интенсивное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Владимир Семашко передал поздравления эмиратской стороне с успешным проведением в Дубае всемирной выставки "ЭКСПО-2020", кратко информировал о визите премьер-министра Беларуси Романа Головченко в ОАЭ 22 ноября для участия в Национальном дне Беларуси на "ЭКСПО-2020" и в открытии белорусского инвестиционного форума, а также о встречах премьер-министра с руководством ОАЭ, состоявшихся в рамках визита. "Стороны подтвердили обоюдный настрой на углубление отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и дальнейшее конструктивное взаимодействие на международных площадках. Владимир Семашко и Мохаммед Ахмед Султан Иса аль-Джабер договорились о поддержании рабочих контактов", - добавили в посольстве.-0-

 
 
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко в Москве встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Ахмедом Султаном Иса аль-Джабером.
 
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