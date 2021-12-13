Представители МИД стран СНГ обсудили вопросы внешнеполитического планирования

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялись межмидовские консультации на тему "О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств - участников СНГ". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. В качестве наблюдателей во встрече также участвовали представители Азербайджана и Молдовы.

Участники встречи обменялись мнениями о международной ситуации и ее влиянии на процессы на пространстве СНГ. Отметили созвучность подходов к оценке данной ситуации, обсудили национальные практики стратегического и внешнеполитического планирования в странах Содружества. В частности, они рассказали о подходах к стратегическому и внешнеполитическому планированию в своих странах и разработке документов доктринального и концептуального характера в этой сфере.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы международного права в сопоставлении с концепцией "порядка, основанного на правилах". В рамках обсуждения этого вопроса стороны отметили, что основной международной тенденцией остается формирование многополярного миропорядка. Это естественный процесс, который ведет к укреплению системы международных отношений. Подчеркнуто, что многополярная система должна основываться на взаимовыгодном многостороннем сотрудничестве с опорой на верховенство международного права при центральной координирующей роли ООН, а также отражать культурно-цивилизационное разнообразие современного мира.

По итогам дискуссии выражена взаимная заинтересованность сторон в продолжении рабочих контактов.-0-