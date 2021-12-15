"Нельзя расслабляться": Лукашенко предупредил о продолжении попыток раскачать ситуацию перед референдумом

Источник материала: БелТА

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о продолжающихся попытках раскачать ситуацию в стране перед референдумом и призвал в этой связи силовиков и госслужащих не расслабляться. Соответствующие заявления глава государства сделал на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя расслабляться. И не только правоохранителям, они задействованы на всю катушку. Госслужащие должны встрепенуться. Надо работать с населением", - сказал Президент.-0-