ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Нельзя расслабляться": Лукашенко предупредил о продолжении попыток раскачать ситуацию перед референдумом

15.12.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о продолжающихся попытках раскачать ситуацию в стране перед референдумом и призвал в этой связи силовиков и госслужащих не расслабляться. Соответствующие заявления глава государства сделал на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя расслабляться. И не только правоохранителям, они задействованы на всю катушку. Госслужащие должны встрепенуться. Надо работать с населением", - сказал Президент.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о продолжающихся попытках раскачать ситуацию в стране...
 
Новости дня
Новости политики
 
Сивец: решение Конституционного суда по санкциям против Беларуси - правовой сигнал для ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by