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Лукашенко: стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном будут и далее расширяться
16.12.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - 30-летием независимости государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
"За небольшой по историческим меркам период ваша страна добилась значительных побед на пути суверенного развития, стала примером в обеспечении толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех этносов, - отметил глава государства. - Благодаря экономическим достижениям наблюдается реальный рост благосостояния населения. Казахстан уверенно строит современное и конкурентоспособное государство".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном, основанные на взаимном уважении и доверии, будут и далее расширяться, наполняясь новыми созидательными проектами.
Президент пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа и успехов во всех начинаниях, а жителям Казахстана - мира, добра и счастья.-0-
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Лукашенко: стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном будут и далее расширяться
Александр Лукашенко выразил убежденность, что стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном, основанные на взаимном уважении и доверии,...
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