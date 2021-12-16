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Лукашенко: Беларусь придает важное значение расширению двусторонних отношений с Бахрейном

16.12.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного Принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу, а также народ этой страны с национальным днем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За 50 лет своего существования Бахрейн благодаря мудрому использованию интеллектуального капитала сумел достичь значительных результатов в различных областях и закрепил позиции как государство, основанное на принципах социальной справедливости и равных возможностей для граждан, - подчеркнул глава государства. - Приятно отметить успешное движение Королевства в направлении построения диверсифицированной и наукоемкой экономики в контексте реализации Программы экономического развития - 2030".

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь придает важное значение расширению двусторонних отношений с Бахрейном и прилагает усилия для их активизации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного Принца,...
 
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