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"Думайте, как помогать!" Лукашенко требует дать зеленый свет отечественным производителям

16.12.2021 10:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в условиях санкционного противостояния требует оказывать максимальное содействие отечественным производителям. Об этом он заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы - производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные для того, чтобы и народ, и недруги видели, что мы - состоявшееся государство", - подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в условиях санкционного противостояния требует оказывать...
 
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