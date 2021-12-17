Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Жизненный путь Вашей Святости целиком связан со служением Богу и людям, - отметил глава государства. - Ваш личный пример имеет особую ценность и значимость как для католической паствы, так и для всего мира. Приятно отметить высокий уровень отношений между Беларусью и Ватиканом, который достигнут благодаря и вашим усилиям".

Президент также приветствовал назначение нового Митрополита Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католической церкви.

"С теплотой вспоминаю встречу с вами и надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем снова обсудить различные вопросы нашего сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что совместная деятельность будет содействовать достижению общих целей: развитию межконфессионального диалога, защите традиционной семьи и настоящих христианских ценностей.

Глава государства пожелал Папе Римскому Франциску крепкого здоровья и долголетия.-0-