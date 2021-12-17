ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием

17.12.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Жизненный путь Вашей Святости целиком связан со служением Богу и людям, - отметил глава государства. - Ваш личный пример имеет особую ценность и значимость как для католической паствы, так и для всего мира. Приятно отметить высокий уровень отношений между Беларусью и Ватиканом, который достигнут благодаря и вашим усилиям".

Президент также приветствовал назначение нового Митрополита Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католической церкви.

"С теплотой вспоминаю встречу с вами и надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем снова обсудить различные вопросы нашего сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что совместная деятельность будет содействовать достижению общих целей: развитию межконфессионального диалога, защите традиционной семьи и настоящих христианских ценностей.

Глава государства пожелал Папе Римскому Франциску крепкого здоровья и долголетия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства пожелал Папе Римскому Франциску крепкого здоровья и долголетия.
 
Новости дня
Новости политики
 
Первый магазин одежды с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by