Лукашенко о погибших героях: прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси

Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прожив очень короткую жизнь, погибшие при исполнении воинского долга летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк оставили ярчайший след в истории Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения высших государственных наград семьям погибших героев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны, нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наше дело сделать все, наша обязанность, чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет", - заявил белорусский лидер.

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