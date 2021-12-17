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Лукашенко о погибших героях: прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси
17.12.2021 10:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прожив очень короткую жизнь, погибшие при исполнении воинского долга летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк оставили ярчайший след в истории Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны, нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наше дело сделать все, наша обязанность, чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет", - заявил белорусский лидер.
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"Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны, нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наше...
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