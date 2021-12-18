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Лукашенко рассчитывает на успешное развитие сотрудничества с Катаром по всем направлениям
18.12.2021 07:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко отметил, что в последние годы влияние Катара в регионе Ближнего Востока и на международной арене постоянно растет. В следующем году страна примет у себя чемпионат мира по футболу, который станет знаковым спортивным событием мирового масштаба.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь уделяет значительное внимание развитию сотрудничества с Катаром. В этом году страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений.
"Убежден, что двустороннее взаимодействие между Минском и Дохой, которое основано на принципах дружбы и взаимного уважения, будет успешно развиваться по всем направлениям на благо наших народов", - говорится в поздравлении.-0-
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Александр Лукашенко отметил, что в последние годы влияние Катара в регионе Ближнего Востока и на международной арене постоянно растет. В следующем году страна...
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