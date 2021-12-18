Лукашенко рассчитывает на успешное развитие сотрудничества с Катаром по всем направлениям

Источник материала: БелТА

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы влияние Катара в регионе Ближнего Востока и на международной арене постоянно растет. В следующем году страна примет у себя чемпионат мира по футболу, который станет знаковым спортивным событием мирового масштаба.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь уделяет значительное внимание развитию сотрудничества с Катаром. В этом году страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений.

"Убежден, что двустороннее взаимодействие между Минском и Дохой, которое основано на принципах дружбы и взаимного уважения, будет успешно развиваться по всем направлениям на благо наших народов", - говорится в поздравлении.-0-