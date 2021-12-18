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В Минске ажиотаж на одежду с цитатами Лукашенко: берут даже по 40 коробок

18.12.2021 13:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за повышенного спроса в ближайшее время планируется отшивать новые партии товара с мерчем от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказала журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина спустя час после открытия в Минске первого магазина, где можно купить одежду с цитатами главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Час пролетел как одна минута. Очень много людей, желающих. Берут не просто по 3-5. Люди приходят, берут по 40 коробок. Мы сегодня поработаем день и вечером проведем срез, посмотрим картину по продажам. Уже планируем заказывать дальше, дошивать одежду с полюбившимися фразами", - рассказала Татьяна Лугина.

Она также отметила, что, учитывая предстоящие рождественские и новогодние праздники, очень много людей покупают товары из магазина в подарок.

Председатель "Беллегпрома" добавила, что видеть большую очередь на открытии магазина было очень приятно. "Понимаешь, насколько в нашей стране есть желание поучаствовать даже через такую форму, проявить консолидацию с общей политикой государства", - сказала она.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина отметила, что видеть большую очередь на открытии магазина было очень приятно. "Понимаешь, насколько в нашей стране есть...
 
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