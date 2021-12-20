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Лукашенко: сотрудники КГБ решительно противостоят современным вызовам и угрозам безопасности страны

20.12.2021 10:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В самые сложные периоды отечественной истории чекисты защищали суверенитет и независимость Родины, проявляя достойный пример патриотизма, стойкости и мужества. Продолжая славные традиции своих предшественников, вы решительно противостоите современным вызовам и угрозам безопасности страны, действуете на упреждение для сохранения стабильности и единства нашего общества", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи.

Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам органов государственной безопасности. "Вы олицетворяете неразрывную связь поколений, являетесь образцом офицерской чести и верности долгу", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи.
 
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