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Лукашенко: сотрудники КГБ решительно противостоят современным вызовам и угрозам безопасности страны
20.12.2021 10:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В самые сложные периоды отечественной истории чекисты защищали суверенитет и независимость Родины, проявляя достойный пример патриотизма, стойкости и мужества. Продолжая славные традиции своих предшественников, вы решительно противостоите современным вызовам и угрозам безопасности страны, действуете на упреждение для сохранения стабильности и единства нашего общества", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи.
Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам органов государственной безопасности. "Вы олицетворяете неразрывную связь поколений, являетесь образцом офицерской чести и верности долгу", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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Глава государства выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи.
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