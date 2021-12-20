Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье

Источник материала: БелТА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам доклада Президенту Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы - это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги", - сказал глава МИД.-0-