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Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье

20.12.2021 12:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам доклада Президенту Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы - это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги", - сказал глава МИД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем...
 
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