Лукашенко: Республиканский клинический медцентр вносит достойный вклад в сохранение здоровья нации

Источник материала: БелТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Республиканского клинического медицинского центра с 90-летием со дня образования учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пройдя большой путь развития от скромного одноэтажного здания лечкомиссии, ваша клиника стала современным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, - говорится в поздравлении. - Сегодня в нем трудятся прекрасные специалисты, ученые, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Здесь сконцентрированы все виды оказания медицинской помощи, внедряются самые передовые технологии".

Глава государства назвал клинический медцентр одним из лучших научно-практических учреждений Беларуси, услугами которого могут воспользоваться жители и гости страны.

"Убежден, что коллектив центра и впредь будет вносить достойный вклад в развитие медицины и сохранение здоровья нации", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал коллективу Республиканского клинического медицинского центра счастья, благополучия, долгих лет жизни и успехов в благородном служении стране и народу.-0-