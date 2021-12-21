|
ГКНТ Беларуси возглавил Сергей Шлычков
21.12.2021 11:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Шлычкова председателем Государственного комитета по науке и технологиям, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Сергей Шлычков работал в должности заместителя начальника управления цифровизации и инновационного развития - заведующего отделом науки и инновационного развития Аппарата Совета Министров Беларуси.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До настоящего времени Сергей Шлычков работал в должности заместителя начальника управления цифровизации и инновационного развития - заведующего отделом науки и...
|
Архив (Новости Политики)