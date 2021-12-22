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Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником
22.12.2021 07:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы трудитесь в стратегически важной отрасли отечественной экономики и по праву можете гордиться своими достижениями, - отметил глава государства. - В Беларуси успешно функционирует первый блок АЭС, постоянно модернизируется сетевая инфраструктура. В результате все наши предприятия, объекты социальной сферы, жилой фонд в полной мере обеспечены теплом и электроэнергией, а республика является надежным ее экспортером".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что накопленный опыт и сложившиеся трудовые традиции позволят организациям энергосистемы и далее ставить перед собой амбициозные задачи и эффективно их решать, способствуя развитию и процветанию родной Беларуси.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и счастья.-0-
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Александр Лукашенко выразил убежденность, что накопленный опыт и сложившиеся трудовые традиции позволят организациям энергосистемы и далее ставить перед собой...
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