Лукашенко рассказал о возможном ответе на запрет поставок через Клайпедский порт

Источник материала: БелТА

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на представлении председателя Гомельского облисполкома рассказал о возможном ответе на запрет поставок через Клайпедский порт, передает корреспондент БЕЛТА.

"И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его мнению, здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту".

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