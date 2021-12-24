Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с юбилеем

Источник материала: БелТА

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Однажды вы очень правильно отметили: "Если не думать о будущем, очень сложно решать вопросы сегодняшнего дня". Руководствуясь этим принципом, Азербайджан сумел достичь впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, стал сильным и уважаемым государством, уверенно отстаивающим свои интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное продолжение отношений стратегического партнерства, связывающих Минск и Баку, и выразил уверенность, что реализация задуманных масштабных инфраструктурных проектов послужит прочной основой для углубления многопланового сотрудничества.

"Очень дорожу вашей дружбой, доверием, поддержкой и личным вниманием к интересам Беларуси. С теплотой вспоминаю наши встречи, искренне надеюсь видеть вас чаще на гостеприимной белорусской земле", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-