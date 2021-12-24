|
Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с юбилеем
24.12.2021 07:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Однажды вы очень правильно отметили: "Если не думать о будущем, очень сложно решать вопросы сегодняшнего дня". Руководствуясь этим принципом, Азербайджан сумел достичь впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, стал сильным и уважаемым государством, уверенно отстаивающим свои интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства с удовлетворением отметил поступательное продолжение отношений стратегического партнерства, связывающих Минск и Баку, и выразил уверенность, что реализация задуманных масштабных инфраструктурных проектов послужит прочной основой для углубления многопланового сотрудничества.
"Очень дорожу вашей дружбой, доверием, поддержкой и личным вниманием к интересам Беларуси. С теплотой вспоминаю наши встречи, искренне надеюсь видеть вас чаще на гостеприимной белорусской земле", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства с удовлетворением отметил поступательное продолжение отношений стратегического партнерства, связывающих Минск и Баку, и выразил уверенность,...
|
Архив (Новости Политики)