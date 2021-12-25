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Лукашенко: пусть в рождественские дни все белорусы ощутят себя крепкой и единой семьей
25.12.2021 07:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря, с праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к христианским идеалам миллионы верующих, вдохновляет их на благие дела", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья - круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину.
"Пусть в эти рождественские дни все белорусы ощутят себя той крепкой и единой семьей, которая поддержит, защитит и даст совет, будет рядом в горе и радости. Пусть в домах всегда царят мир и согласие, а вера, надежда и любовь никогда не покидают ваши сердца", - пожелал Президент.
Поздравление Президента с Рождеством Христовым
Христианам Беларуси, празднующим
Рождество Христово 25 декабря
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к христианским идеалам миллионы верующих, вдохновляет их на благие дела.
Во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья - круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину.
Пусть в эти рождественские дни все белорусы ощутят себя той крепкой и единой семьей, которая поддержит, защитит и даст совет, будет рядом в горе и радости. Пусть в домах всегда царят мир и согласие, а вера, надежда и любовь никогда не покидают ваши сердца.
Желаю здоровья, благополучия и успехов в добрых начинаниях.
Александр Лукашенко.-0-
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Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к...
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