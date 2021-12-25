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Лукашенко: пусть в рождественские дни все белорусы ощутят себя крепкой и единой семьей

25.12.2021 07:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря, с праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к христианским идеалам миллионы верующих, вдохновляет их на благие дела", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья - круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину.

"Пусть в эти рождественские дни все белорусы ощутят себя той крепкой и единой семьей, которая поддержит, защитит и даст совет, будет рядом в горе и радости. Пусть в домах всегда царят мир и согласие, а вера, надежда и любовь никогда не покидают ваши сердца", - пожелал Президент.

Поздравление Президента с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим

Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к христианским идеалам миллионы верующих, вдохновляет их на благие дела.

Во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья - круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину.

Пусть в эти рождественские дни все белорусы ощутят себя той крепкой и единой семьей, которая поддержит, защитит и даст совет, будет рядом в горе и радости. Пусть в домах всегда царят мир и согласие, а вера, надежда и любовь никогда не покидают ваши сердца.

Желаю здоровья, благополучия и успехов в добрых начинаниях.

Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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