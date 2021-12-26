Эйсмонт: США хотят просто доминировать в мире и этого уже не скрывают

Источник материала: БелТА

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки хотят просто доминировать в мире и этого уже не скрывают. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Своим чередом идет раскрытие всех карт: Америка уже даже не делает вид, что она в других странах "насаждает демократию". Вы помните, что бомбили другие страны под этим лозунгом "установления демократии", например, в Ираке. Никакой демократии нет у них, и никакую демократию они не хотят насадить в другие страны. Они хотят просто доминировать в мире и это уже перестали скрывать", - подчеркнул Иван Эйсмонт.

Участники передачи во время эфира также обсудили один из последних материалов американской телекомпании CNN под заголовком "США больше не демократическое государство и оно на пороге гражданской войны". В нем приводятся слова профессора кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и члена специальной рабочей группы ЦРУ Барбары Уолтер, которая заявила, что в стране происходит постепенная деградация демократических институтов, их эксплуатация авторитарными элитами. "Мы уже не считаемся самой долгоживущей демократией в мире", - сказала она.

Комментируя ее слова, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский напомнил об известной фразе: в США власть передается из левой руки в правую и наоборот. "Давно там власть принадлежит транснациональным корпорациям. И то, что уже начали озвучивать в эфире, о многом говорит. Видимо, какая-то точка кипения уже в американском обществе имеется", - предположил политолог.-0-