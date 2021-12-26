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Марков: Запад в противостоянии с Россией хочет сделать из Украины всего лишь мальчика для битья
26.12.2021 09:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад в противостоянии с Россией хочет сделать из Украины всего лишь мальчика для битья. Такое мнение высказал руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале
Марат Марков не стал исключать, что в планах у Запада может стать дестабилизация обстановки у российских границ. Для этого они используют Украину.
"Украину сейчас делают всего лишь мальчиком для битья. Потому что небольшая локальная война у границ с Россией выгодна: она выгодна Америке, выгодна Европе, потому что это будет реальный неопровержимый повод для того, чтобы усилить санкционное давление, чтобы объединить страны, даже сомневающиеся в том, что Россия - агрессор", - считает руководитель телеканала.
Эту цель Запад будет преследовать, нагнетая обстановку и постоянно провоцируя Россию на неосторожные шаги, убежден он.
"Самое ужасное, что пострадавшим будет исключительно украинский народ, потому что так или иначе эта война будет на территории Украины. И не важно, это будет Донбасс или более центральная часть, но погибнут в первую очередь украинцы. Вот об этом надо думать", - подчеркнул Марат Марков.-0-
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Марат Марков не стал исключать, что в планах у Запада может стать дестабилизация обстановки у российских границ. Для этого они используют Украину.
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