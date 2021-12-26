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Воскресенский: Литва своей санкционной политикой отстрелила себе ноги и руки
26.12.2021 09:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва своей санкционной политикой отстрелила себе ноги и руки. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "Клуб редакторов" на телеканале
"Если Америка еще может вводить санкции (может экономически себе позволить), то Литва своей санкционной политикой отстрелила себе и все ноги, и все руки", - сказал Юрий Воскресенский, комментируя шаги литовского руководства в отношении Китая и Беларуси.
По его мнению, такой политический курс в Литве приведет только к распаду государства.
"Я думаю, что скоро в политической науке появится термин "прибалтийский политический камикадзе на примере литовских политиков", - сыронизировал в свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-
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"Если Америка еще может вводить санкции (может экономически себе позволить), то Литва своей санкционной политикой отстрелила себе и все ноги, и все руки", - сказал...
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