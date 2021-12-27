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Лукашенко поздравил коллектив Института национальной безопасности Беларуси с 75-летием учреждения

27.12.2021 07:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Института национальной безопасности с 75-летием образования этого учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта юбилейная дата символизирует славные традиции подготовки истинных патриотов, посвятивших свою жизнь исключительно важному и ответственному делу обеспечения государственной безопасности. Благодаря стараниям многих поколений педагогов и наставников непрерывно совершенствуется учебный процесс, ведутся актуальные научные исследования, изучается опыт работы ведущих спецслужб мира", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что коллектив института может по праву гордиться своими выпускниками - настоящими профессионалами, среди которых немало выдающихся государственных и военных деятелей.

"Убежден, что вклад каждого из вас позволит институту и впредь успешно решать задачи по укреплению кадрового потенциала органов государственной безопасности. Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, благополучия и оптимизма, новых свершений и побед на благо родной Беларуси!" - отметил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подчеркнул, что коллектив института может по праву гордиться своими выпускниками - настоящими профессионалами, среди которых немало...
 
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