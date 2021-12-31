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Лукашенко: высокий профессионализм коллектива лежит в основе успеха предприятия "Белшина"

31.12.2021 07:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Белшина" с 50-летием со дня образования предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Глава государства отметил, что за прошедшие полвека завод стал одним из флагманов нефтехимической отрасли страны, а его продукция сегодня хорошо известна далеко за пределами Беларуси и заслуженно пользуется большим спросом. Основой успеха предприятия Президент назвал высокий профессионализм коллектива, поступательное развитие с опорой на современные технологии, качество и постоянное обновление ассортимента с учетом запросов потребителей.

"Убежден, что "Белшина" и впредь будет вносить весомый вклад в отечественную экономику, а славные традиции и накопленный опыт позволят коллективу и дальше с уверенностью смотреть в будущее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что за прошедшие полвека завод стал одним из флагманов нефтехимической отрасли страны, а его продукция сегодня хорошо известна далеко...
 
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