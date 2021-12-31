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Жук: белорусы осознали, что без единства в обществе страна полетит в тартарары
31.12.2021 09:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы осознали, что без единства в обществе страна полетит в тартарары. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале
"Для меня важно, что в этом году в нашем обществе после бурного 2020-го пришло осознание, что у нас есть что ценить. И, самое главное, пришло понимание, что если не будет единства в обществе, то полетим мы в тартарары со своей страной, со своими жизнями, семьями", - заявил Дмитрий Жук.
По его мнению, осознание белорусами этих вещей привело к "оздоровлению общественной атмосферы".-0-
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"Для меня важно, что в этом году в нашем обществе после бурного 2020-го пришло осознание, что у нас есть что ценить. И, самое главное, пришло понимание, что если не будет...
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