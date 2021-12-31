Жук: белорусы осознали, что без единства в обществе страна полетит в тартарары

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы осознали, что без единства в обществе страна полетит в тартарары. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Для меня важно, что в этом году в нашем обществе после бурного 2020-го пришло осознание, что у нас есть что ценить. И, самое главное, пришло понимание, что если не будет единства в обществе, то полетим мы в тартарары со своей страной, со своими жизнями, семьями", - заявил Дмитрий Жук.

По его мнению, осознание белорусами этих вещей привело к "оздоровлению общественной атмосферы".-0-