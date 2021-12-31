ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жук: белорусы осознали, что без единства в обществе страна полетит в тартарары

31.12.2021 09:21 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы осознали, что без единства в обществе страна полетит в тартарары. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Для меня важно, что в этом году в нашем обществе после бурного 2020-го пришло осознание, что у нас есть что ценить. И, самое главное, пришло понимание, что если не будет единства в обществе, то полетим мы в тартарары со своей страной, со своими жизнями, семьями", - заявил Дмитрий Жук.

По его мнению, осознание белорусами этих вещей привело к "оздоровлению общественной атмосферы".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Для меня важно, что в этом году в нашем обществе после бурного 2020-го пришло осознание, что у нас есть что ценить. И, самое главное, пришло понимание, что если не будет...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров: Москва и Минск еще больше укрепят военное сотрудничество в ответ на действия Запада
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by