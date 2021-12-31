Перцов: недружественные действия ЕС бьют бумерангом по его же странам

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недружественные действия Европейского союза в отношении Беларуси возвращаются к нему бумерангом и бьют по его же странам. Такое мнение высказал министр информации Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Еще один вывод этого года: это такой бумеранг справедливости. Все то, что они направляли против нас и в политике, и в экономике, совершенно четко бумерангом, причем иногда в каком-то многократно усиленном виде, бьет по ним", - обратил внимание Владимир Перцов.

Он напомнил о регулярных призывах официального Вильнюса вводить санкции против Беларуси, а теперь Литва страдает из-за падения объемов перевалки белорусских грузов в своих портах. Кроме того, на недружественные действия Литвы ответил Китай.

"Это приведет фактически к краху экономики Литвы. Ладно, Беларусь - десятки, сотни миллионов долларов (с Россией они давно уже практически закончили экономические взаимоотношения), но Китай, который сейчас начал крупную блокаду и, по сути, торговую войну с маленькой Литвой. И в геополитике, и в политике то же самое, - отметил министр. - Смотрите, что в Польше творится. А что будет в больших европейских государствах после цен на газ и холодной зимы?"-0-