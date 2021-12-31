Лавров: Союзное государство будет купировать угрозы, связанные с приближением НАТО

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства предполагает купирование угроз, связанных с приближением военной инфраструктуры НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В этом документе предусмотрена плотная координация шагов на международных площадках, в том числе совместно с другими государствами и объединениями. В частности, речь идет о совместном противодействии развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию натоцентричной модели безопасности в Европе", - сказал министр.

По словам Сергея Лаврова, заметное место в программе отводится сотрудничеству по купированию угроз, связанных с приближением к границам Союзного государства военной инфраструктуры НАТО.

Министр подчеркнул, что подписание документа является ответом Западу на неправомерное санкционное давление, дискредитацию сотрудничества России и Беларуси, вмешательство во внутренние дела двух государств с целью дестабилизации общественно-политической обстановки.

Программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы была подписана главами МИД РФ и Беларуси 10 ноября в Москве по итогам заседания коллегий дипломатических ведомств двух стран.-0-