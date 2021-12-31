﻿ Лавров: Союзное государство будет купировать угрозы, связанные с приближением НАТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лавров: Союзное государство будет купировать угрозы, связанные с приближением НАТО

31.12.2021 09:37 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства предполагает купирование угроз, связанных с приближением военной инфраструктуры НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В этом документе предусмотрена плотная координация шагов на международных площадках, в том числе совместно с другими государствами и объединениями. В частности, речь идет о совместном противодействии развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию натоцентричной модели безопасности в Европе", - сказал министр.

По словам Сергея Лаврова, заметное место в программе отводится сотрудничеству по купированию угроз, связанных с приближением к границам Союзного государства военной инфраструктуры НАТО.

Министр подчеркнул, что подписание документа является ответом Западу на неправомерное санкционное давление, дискредитацию сотрудничества России и Беларуси, вмешательство во внутренние дела двух государств с целью дестабилизации общественно-политической обстановки.

Программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы была подписана главами МИД РФ и Беларуси 10 ноября в Москве по итогам заседания коллегий дипломатических ведомств двух стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Сергея Лаврова, заметное место в программе отводится сотрудничеству по купированию угроз, связанных с приближением к границам Союзного государства...
 
Новости дня
Новости политики
 
Перцов: война в Европе нужна тем, кто сидит "в домике" за океаном
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by