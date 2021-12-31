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Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины
31.12.2021 11:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал сегодня указ №515 "О приеме в гражданство Республики Беларусь", в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Большинство из них прибыли семьями, а у многих здесь уже родились дети. Так, удовлетворены ходатайства 37 семей с детьми, в том числе многодетных. Об этом БЕЛТА сообщили в
Таким образом, продолжается реализация поручения главы государства, данного 9 августа этого года во время
Кроме того, по информации МВД, в ходе выполнения поручения Президента 1234 гражданина Украины приобрели белорусское гражданство в упрощенном порядке.
В общей сложности после "Большого разговора с Президентом" более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.-0-
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Таким образом, продолжается реализация поручения главы государства, данного 9 августа этого года во время "Большого разговора с Президентом". С этого времени...
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