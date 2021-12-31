Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства на примере работы "Мать и дитя" ознакомится с организацией перинатальной помощи в стране. Как написал Telegram-канал "Пул первого", Александр Лукашенко посетит новый корпус научно-практического центра, где выхаживают малышей с рекордно низкой массой тела.

Разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка функционирует в Беларуси более 20 лет. В стране работают один перинатальный центр IV технологического уровня в "Мать и дитя", 17 перинатальных центров III уровня (областной и города Минска), 27 перинатальных центров II уровня (межрайонные и города Минска), а также 64 организации здравоохранения, относящиеся к I районному уровню.-0-