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Лукашенко в канун нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду

31.12.2021 12:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно 31 декабря у хоккейной команды Президента Беларуси финальная тренировка в году. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Вот и сегодня с самого утра Первый вышел на лед. Сыграл и поздравил команду. И сразу отправился в РНПЦ "Мать и дитя", - пишут авторы ресурса.

Как сообщалось БЕЛТА, в последний день 2021 года Александр Лукашенко посещает республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", чтобы на его примере ознакомиться с организацией перинатальной помощи в стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого". "Вот и сегодня с самого утра Первый вышел на лед. Сыграл и поздравил команду. И сразу отправился в РНПЦ "Мать и дитя", -...
 
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