Лукашенко поручил создать банк данных ЭКО в первом полугодии 2022-го

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения республиканского научно-практического центра "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.

"На злобу, недавно обсуждали: говорят, у нас незаконченная эта система. Нет банка. Давайте мы этим займемся, сделаем не хуже, чем в России. Давайте это сделаем очень быстро - в первом полугодии следующего года. Коль мы согласились, ЭКО быть, давайте развяжем этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

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