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Лукашенко поручил создать банк данных ЭКО в первом полугодии 2022-го
31.12.2021 12:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения республиканского научно-практического центра "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.
"На злобу, недавно обсуждали: говорят, у нас незаконченная эта система. Нет банка. Давайте мы этим займемся, сделаем не хуже, чем в России. Давайте это сделаем очень быстро - в первом полугодии следующего года. Коль мы согласились, ЭКО быть, давайте развяжем этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.
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Об этом Президент Беларуси заявил во время посещения республиканского научно-практического центра "Мать и дитя". "На злобу, недавно обсуждали: говорят, у нас...
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