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Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси
31.12.2021 13:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2022 год будет объявлен Годом исторической памяти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня, завершая свое посещение РНПЦ "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.
"Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти", - сказал Президент.
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"Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти", - сказал Президент.
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