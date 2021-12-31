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Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси

31.12.2021 13:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2022 год будет объявлен Годом исторической памяти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня, завершая свое посещение РНПЦ "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти", - сказал Президент.
 
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