Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2022 год будет объявлен Годом исторической памяти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня, завершая свое посещение РНПЦ "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти", - сказал Президент.

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