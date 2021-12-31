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Лукашенко в "Мать и дитя" рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции

31.12.2021 14:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во время посещения республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже начинаем делать на самом плоде более серьезные операции. Две недели назад мы сделали первую в республике - у ребенка была спинномозговая грыжа. Это когда большой дефект и торчит спинной мозг. Сделали надрез на матке, нейрохирург ушил эту грыжу, ребеночка положили обратно, ушили. Вот уже прошло две недели, ребенка продолжают выхаживать", - рассказал директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев.

Официально операция звучала как "внутриутробная коррекция врожденного порока развития (ВПР) центральной нервной системы плода - открытая спинномозговая грыжа по типу рахисхиза".

ВПР был диагностирован у беременной женщины во время пренатального скрининга второго триместра. По данным исследований, отмечалась недостаточная двигательная активность нижних конечностей плода. Перинатальный консилиум с участием детского нейрохирурга предложил семье операцию, которая включает в себя следующие этапы: нижнесрединная лапаротомия, разрез на матке с фиксацией плодных оболочек, выведение тазового конца плода в рану и обезболивание плода, нейрохирургическая коррекция спинномозговой грыжи, амниоинфузия, ушивание матки и передней брюшной стенки.

Операция была успешно выполнена на сроке беременности 25-26 недель. Спустя две недели, по данным УЗИ, отмечаются активные движения ног, что делает вероятным благоприятный прогноз по сохранению функции нижних конечностей. Беременность у женщины продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Официально операция звучала как "внутриутробная коррекция врожденного порока развития (ВПР) центральной нервной системы плода - открытая спинномозговая грыжа по...
 
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