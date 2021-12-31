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Андрей Лукьянович назначен заместителем командующего ВВС и войсками ПВО
31.12.2021 15:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник Андрей Лукьянович назначен заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил - начальником авиации. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Генерал-майор Александр Карев, занимавший до настоящего времени пост заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.-0-
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Полковник Андрей Лукьянович назначен заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил - начальником...
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