Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в предновогодний день, 31 декабря посетил РНПЦ "Мать и дитя" , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор РНПЦ Сергей Васильев доложили Президенту об организации перинатальной помощи в стране и работе РНПЦ.

Президент заявил, что в стране необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. В частности, поручил создать банк генетического материала для ЭКО . "На злобу, недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная эта система. У нас нет банка. У нас это не развито, давайте мы этим займемся принципиально", - сказал он.

Президенту рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции . "Вот уже прошло две недели, ребенка продолжают выхаживать", - отметил директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев.

Александр Лукашенко в новом корпусе посетил лечебный блок, в том числе отделение, где выхаживают малышей весом от 500 г, а порой и меньше. "Наденьте все маски! И мне дайте маску. Это детки!" - скомандовал он на входе в отделение.









Президент тепло пообщался с медперсоналом и особенно мамами малышей. В их числе были и те, чьи малютки уже достаточно окрепли, чтобы их можно было спокойно взять на руки. Глава государства с готовностью отреагировал на предложение сфотографироваться с новорожденными и их мамами. Для маленьких Ярослава и Марка, когда они подрастут, это будет особое памятное фото - они удобно расположились на руках у Александра Лукашенко.

Естественно, перед Новым годом Президент приехал с многочисленными подарками для мам и их малышей, а также врачей, которые ежедневно выхаживают малюток. Со сладкими подарками - различными сортами винограда, орехами и не только - помогли коллеги главы государства по СНГ из южных стран. Александр Лукашенко недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где проходил неформальный саммит Содружества, и теперь щедро поделился переданными для него угощениями. "Это не я вырастил. Я в Питере был. Это у нас хорошие друзья. Мы дружно живем с президентами", - отметил белорусский лидер.

Но главным подарком от Александра Лукашенко для РНПЦ стал новый аппарат ультразвуковой диагностики.

Стоит отметить, что в целом в предновогодний день у Президента традиционный рабочий график. Утро Александр Лукашенко начал с хоккейной тренировки со своей командой, поздравил их с наступающим Новым годом. "Поздравил хоккеистов. Провели интенсивную тренировку", - сказал он. Это уже тоже традиция.

В завершение своего посещения РНПЦ он поблагодарил врачей, но предупредил, что расслабляться пока не стоит. "У нас "война" не закончена. В будущем году нам придется спасать людей", - сказал он.

"Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти . Год насыщенный, но не хуже чем предыдущий", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-