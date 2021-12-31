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Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

31.12.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №517 "О назначении и освобождении судей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Анжелику Козлову председателем суда Минского района.

От должности заместителя председателя и судьи экономического суда Минской области освобожден Роман Колбасов.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ №518 "О присвоении квалификационных классов судьям".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства назначил Анжелику Козлову председателем суда Минского района.
 
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