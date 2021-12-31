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Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей
31.12.2021 16:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №517 "О назначении и освобождении судей". Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства назначил Анжелику Козлову председателем суда Минского района.
От должности заместителя председателя и судьи экономического суда Минской области освобожден Роман Колбасов.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Президент также подписал указ №518 "О присвоении квалификационных классов судьям".-0-
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Глава государства назначил Анжелику Козлову председателем суда Минского района.
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