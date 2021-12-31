|
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича
31.12.2021 16:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси
"Он воспитал несколько поколений талантливой молодежи, значительно обогатил духовное наследие отечественной культуры и внес неоценимый вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной школы графики", - говорится в соболезновании.
Глава государства подчеркнул, что творчество Василия Шаранговича, неразрывно связанное с изобразительным искусством, обрело всенародную любовь и признание. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил белорусский лидер.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича
Глава государства подчеркнул, что творчество Василия Шаранговича, неразрывно связанное с изобразительным искусством, обрело всенародную любовь и признание....
|
Архив (Новости Политики)