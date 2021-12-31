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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича

31.12.2021 16:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Он воспитал несколько поколений талантливой молодежи, значительно обогатил духовное наследие отечественной культуры и внес неоценимый вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной школы графики", - говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что творчество Василия Шаранговича, неразрывно связанное с изобразительным искусством, обрело всенародную любовь и признание. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства подчеркнул, что творчество Василия Шаранговича, неразрывно связанное с изобразительным искусством, обрело всенародную любовь и признание....
 
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