Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного художника Беларуси Василия Шаранговича . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Он воспитал несколько поколений талантливой молодежи, значительно обогатил духовное наследие отечественной культуры и внес неоценимый вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной школы графики", - говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что творчество Василия Шаранговича, неразрывно связанное с изобразительным искусством, обрело всенародную любовь и признание. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил белорусский лидер.-0-