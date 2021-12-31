Лукашенко подписал указ об объявлении Года исторической памяти

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об объявлении 2022 года Годом исторической памяти. Момент подписания был показан в телеэфире в рамках трансляции новогоднего обращения главы государства к белорусскому народу, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подписал документ в своем рабочем кабинете во Дворце Независимости. В кадр попало и содержание указа. В нем отмечается, что Год исторической памяти объявляется в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа.

Совету Министров с участием Генеральной прокуратуры, Национальной академии наук, облисполкомов, Минского горисполкома поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти. Коме того, поручено обеспечить координацию деятельности госорганов и других организаций по выполнению плана.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-