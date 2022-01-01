ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко уверен в продолжении динамичного развития многогранного сотрудничества с Кубой

01.01.2022 07:07 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна, которая многие десятилетия ощущает беспрерывное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, благодаря своей стойкой позиции по праву приобрела авторитет и уважение большинства государств планеты", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что между Минском и Гаваной сложились особые, по-настоящему дружественные отношения, основанные на общности ценностных принципов - от построения социально ориентированной экономики до установления справедливого миропорядка.

"Убежден: многогранное белорусско-кубинское сотрудничество продолжит динамично и успешно развиваться, что внесет важную лепту в укрепление благополучия наших народов", - подчеркнул белорусский лидер.

Поздравительное послание от Президента Беларуси направлено также Раулю Кастро Русу. "Более семи десятилетий Куба является ярким примером для всех народов мира, которые сражаются за свое освобождение и свободу. Кубинцы бескомпромиссно обороняют заслуженное право на осуществление независимой внутренней и внешней политики, что вызывает уважение и поддержку со стороны прогрессивной части мирового сообщества", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер подтвердил нацеленность на укрепление дружественных отношений и продолжение долгосрочного сотрудничества с Кубой, а также выразил готовность и в дальнейшем оказывать Гаване любую возможную поддержку на международной арене.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что между Минском и Гаваной сложились особые, по-настоящему дружественные отношения, основанные на общности ценностных принципов - от...
 
Новости дня
Новости политики
 
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by