Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Всю свою жизнь вы посвятили творчеству. Ваш многолетний писательский труд отмечен на самых высоких государственном и международном уровнях, а эпический роман "Крик на хуторе" - одно из лучших произведений нашей литературы, которое ярко и правдиво показывает борьбу белорусов за объединение Западной Беларуси с БССР, за право свободно жить с достоинством и в единстве", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что произведения Георгия Марчука изучают в школах и университетах, а герои его романов, пьес, сказок несут идеи добра, высокого патриотизма, призывают к взаимному уважению и сплоченности. Они дают читателям то, чего так не хватает современному, прагматичному, суетливому миру.

Глава государства пожелал писателю крепкого здоровья, плодотворной деятельности, дальнейших успехов в сохранении и обогащении духовного наследия Беларуси.-0-