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Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану

01.01.2022 15:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Кыргызской Республике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В течение 2022 года Кыргызская Республика будет председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, - отметили в ЕЭК. - В рамках председательства запланированы заседание Высшего Евразийского экономического совета и проведение Евразийского экономического форума в мае в Бишкеке, заседание Евразийского межправительственного совета в августе на побережье озера Иссык-Куль, а также ряд других экспертных мероприятий".

"В ближайшее время ожидается обращение президента Кыргызстана, председателя Высшего Евразийского экономического совета Садыра Жапарова к главам государств Евразийского экономического союза с приоритетными направлениями председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.

В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.-0-

 
 
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"В ближайшее время ожидается обращение президента Кыргызстана, председателя Высшего Евразийского экономического совета Садыра Жапарова к главам государств...
 
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