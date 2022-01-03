ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О строительстве жилья для медиков и статусе Боровлян. Лукашенко принял губернатора Минской области

03.01.2022 11:33 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что во время его октябрьского визита в Минский район, когда он посещал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и областную клиническую больницу, обсуждались вопросы обеспечения жильем медицинских работников и придание деревне Боровляны статуса города.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства напомнил, что во время его октябрьского визита в Минский район, когда он посещал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и областную клиническую...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by