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О строительстве жилья для медиков и статусе Боровлян. Лукашенко принял губернатора Минской области
03.01.2022 11:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что во время его октябрьского визита в Минский район, когда он посещал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и областную клиническую больницу, обсуждались вопросы обеспечения жильем медицинских работников и придание деревне Боровляны статуса города.
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Глава государства напомнил, что во время его октябрьского визита в Минский район, когда он посещал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и областную клиническую...
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