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Лукашенко: надо постараться не стягивать всю страну в Минск

03.01.2022 11:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул необходимость развивать населенные пункты вокруг столицы. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи был поднят вопрос о предоставлении земельных участков для строительства жилья.

"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть. Но это не те пробки, что в Москве и так далее. Поэтому горький опыт наших братьев-россиян надо учитывать и постараться не стягивать всю страну в Минск", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и...
 
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