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Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Андриса Лиепу с днем рождения
06.01.2022 07:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Андриса Лиепу с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вашим ярким и неподражаемым работам рукоплещут лучшие мировые залы. Вы по праву принадлежите к прославленным мастерам культуры, снискавшим глубокую зрительскую любовь и уважение коллег - профессионалов сцены", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что белорусская публика хорошо знает и высоко ценит творчество Андриса Лиепы. "Уверен, что ваша плодотворная деятельность будет и впредь способствовать упрочению дружбы и культурных связей между народами Беларуси и России", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Андрису Лиепе крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых свершений, счастья и благополучия.-0-
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Глава государства подчеркнул, что белорусская публика хорошо знает и высоко ценит творчество Андриса Лиепы. "Уверен, что ваша плодотворная деятельность будет и...
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