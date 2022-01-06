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В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан

06.01.2022 07:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан, сообщает БЕЛТА.

"В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи, - отмечается в комментарии пресс-секретаря ОДКБ. - В обращении говорится, что эта ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

"Казахстанская сторона провела консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направила обращение главам государств - членов ОДКБ об оказании военной помощи Республике Казахстан. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в стране", - подчеркнули в Секретариате ОДКБ.-0-

 
 
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6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан, сообщает...
 
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