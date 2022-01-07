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Лукашенко: пусть желанный праздник Рождества привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье

07.01.2022 07:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с со светлым праздником Рождества Христова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Великое таинство этих торжественных рождественских дней проникнуто непостижимой глубиной и высоким смыслом, и мы всегда с нетерпением и радостью ожидаем эти благодатные чудесные мгновения, когда по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как милосердие и сострадание, самоотверженность и терпение", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что этот праздник всегда встречают под звон колоколов в кругу семьи: "Делимся добрыми мыслями и чувствами с родными и близкими. Именно их любовь и поддержка помогают нам преодолевать трудности, укрепляют веру в свои силы и дают уверенность в завтрашнем дне".

"Пусть желанный праздник Рождества войдет во все наши дома и привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье. Мира, добра, благополучия и здоровья вам и вашим близким", - пожелал глава государства.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю со светлым праздником Рождества Христова!

Великое таинство этих торжественных рождественских дней проникнуто непостижимой глубиной и высоким смыслом, и мы всегда с нетерпением и радостью ожидаем эти благодатные чудесные мгновения, когда по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как милосердие и сострадание, самоотверженность и терпение.

Этот праздник мы всегда встречаем под звон колоколов в кругу семьи. Делимся добрыми мыслями и чувствами с родными и близкими. Именно их любовь и поддержка помогают нам преодолевать трудности, укрепляют веру в свои силы и дают уверенность в завтрашнем дне.

Пусть желанный праздник Рождества войдет во все наши дома и привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье. Мира, добра, благополучия и здоровья вам и вашим близким.

Александр Лукашенко. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко отметил, что этот праздник всегда встречают под звон колоколов в кругу семьи. "Мира, добра, благополучия и здоровья вам и вашим близким", -...
 
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