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Лукашенко в Рождество посещает в Минске храм Преподобных Оптинских старцев

07.01.2022 10:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно в Рождество Христово посещает храм. В этом году главу государства ждут в храме Преподобных Оптинских старцев в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый деревянный храм в Минске. Архитектурный стиль представляет собой синтез традиционного русского и белорусского деревянного зодчества. Стиль написания икон храма повторяет убранство монастыря в Оптиной Пустыни (Российская Федерация).

Как сообщалось БЕЛТА, глава государства поздравил православных христиан Беларуси с со светлым праздником Рождества Христова. "Великое таинство этих торжественных рождественских дней проникнуто непостижимой глубиной и высоким смыслом, и мы всегда с нетерпением и радостью ожидаем эти благодатные чудесные мгновения, когда по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как милосердие и сострадание, самоотверженность и терпение", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что этот праздник всегда встречают под звон колоколов в кругу семьи: "Делимся добрыми мыслями и чувствами с родными и близкими. Именно их любовь и поддержка помогают нам преодолевать трудности, укрепляют веру в свои силы и дают уверенность в завтрашнем дне".

"Пусть желанный праздник Рождества войдет во все наши дома и привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье. Мира, добра, благополучия и здоровья вам и вашим близким", - пожелал глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Это первый деревянный храм в Минске. Архитектурный стиль представляет собой синтез традиционного русского и белорусского деревянного зодчества. Стиль написания...
 
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Лукашенко: пусть желанный праздник Рождества привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье
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