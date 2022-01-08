|
Лукашенко поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем
08.01.2022 09:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем, сообщили БЕЛТА в
"Вы сыграли яркие, многогранные роли в любимых многими поколениями спектаклях и кинофильмах, успешно реализовали себя на профессиональном поприще", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что уникальный стиль, внутренняя сила и обаяние актрисы покорили сердца многочисленных белорусских поклонников. "Пусть ваша плодотворная деятельность и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение", - пожелал Президент.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вы сыграли яркие, многогранные роли в любимых многими поколениями спектаклях и кинофильмах, успешно реализовали себя на профессиональном поприще", - говорится в...
|
Архив (Новости Политики)