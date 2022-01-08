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Лукашенко поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем

08.01.2022 09:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы сыграли яркие, многогранные роли в любимых многими поколениями спектаклях и кинофильмах, успешно реализовали себя на профессиональном поприще", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что уникальный стиль, внутренняя сила и обаяние актрисы покорили сердца многочисленных белорусских поклонников. "Пусть ваша плодотворная деятельность и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение", - пожелал Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Вы сыграли яркие, многогранные роли в любимых многими поколениями спектаклях и кинофильмах, успешно реализовали себя на профессиональном поприще", - говорится в...
 
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