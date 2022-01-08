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Лукашенко и Токаев обсудили обстановку в Казахстане и дальнейшие действия
08.01.2022 10:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся утром 8 января. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.-0-
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Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.
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