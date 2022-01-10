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Лукашенко: тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию

10.01.2022 07:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане. Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.

"Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко попросил Касым-Жомарта Токаева передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность...
 
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