Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Хабенского с юбилеем

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Константина Хабенского с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Своей неустанной творческой деятельностью вы снискали любовь многочисленных поклонников по всему миру и высокий авторитет среди профессионалов, - отметил глава государства. - Отдельных слов признательности заслуживают созданные вами благотворительные проекты, направленные на реализацию принципов гуманности и милосердия в современном обществе".

Александр Лукашенко пожелал артисту здоровья, долгих лет жизни, вдохновения и новых интересных ролей.-0-