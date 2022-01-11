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Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Хабенского с юбилеем
11.01.2022 07:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Константина Хабенского с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Своей неустанной творческой деятельностью вы снискали любовь многочисленных поклонников по всему миру и высокий авторитет среди профессионалов, - отметил глава государства. - Отдельных слов признательности заслуживают созданные вами благотворительные проекты, направленные на реализацию принципов гуманности и милосердия в современном обществе".
Александр Лукашенко пожелал артисту здоровья, долгих лет жизни, вдохновения и новых интересных ролей.-0-
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"Своей неустанной творческой деятельностью вы снискали любовь многочисленных поклонников по всему миру и высокий авторитет среди профессионалов, - отметил глава...
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